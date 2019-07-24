24 Temmuz Çarşamba son dakika Beşiktaş transfer haberlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar, uzun süredir girişimlerini sürdürdüğü Vitor Hugo ile anlaşmaya varamadı, 27 yaşındaki stoper ülkesi Brezilya’dan Palmeiras ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş Yönetimi ise şimdi 3 ismi gündemine aldı. Kara Kartal, İtalyan Lazio’dan Wallace, Tigres ile sözleşmesi sona eren TimothÈe Kolodziejczak ile AıK’tan Karol Mets için nabız yoklamaya başladı. Beşiktaş’ın hedefi 3 isimden birini kadrosuna katarak sol stoperdeki sorununu çözmek.

STOPERE 3 ADAY

Başkan Fikret Orman’ın, “Transfer için oyuncu satmayı bekleyeceğiz” demesinin ardından Beşiktaş’ın hedefinin söz konusu 3 isimden birini satın alma opsiyonuyla kiralamak olduğu öğrenildi. Bu doğrultuda Abdullah Avcı’nın önceliğinin Wallace’tan yana olduğu bildirildi. Eğer Siyah-Beyazlılar, Brezilyalı futbolcudan olumsuz yanıt alırsa diğer iki isim üzerinde yoğunlaşacak.

ADRIANO GİTTİ! ROTA UMUT MERAŞ!

Bu gelişmenin ardından transferde öncelik tekrar sol bek bölgesine verildi.

Bursaspor’lu Umut Meraş’ın adı tekrar öne çıkarıldı. Uzun süredir Beşiktaş’ın takibinde tuttuğu tecrübeli sol bek konusunda çalışmaların tekrar hızlandırıldığı bildirildi.

Beşiktaş’ta teknik direktör Abdullah Avcı’nın, sol bek takviyesini hızlıca istediği belirtildi.

(Milliyet)

AVCI'DAN GOLCÜ VETOSU

Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlılarda gündeme gelen forvet adayları sonrası teknik direktör Abdullah Avcı harekete geçti. Son olarak Kolombiyalı forvet Miguel Borja adının öne çıkması sonrası Abdullah Avcı, yeni bir golcüye ihtiyaç duymadığını belirtti.

Avcı’nın siyah-beyazlı yönetimle yaptığı görüşmede, elindeki alternatiflere güvendiğini söylediği bildirildi. Buna göre, tecrübeli çalıştırıcının başta Burak Yılmaz olmak üzere Umut Nayir ve Güven Yalçın gibi isimlerle yola devam etmek istediği öğrenildi.

Özellikle Burak Yılmaz’ın kadrolarında olmasından dolayı memnun olduğu kaydedilen Avcı’nın Umut ile Güven’e de tam not verdiği vurgulandı. Başarılı teknik adamın yeni bir forvet transferiyle hem takım içi mali dengeleri bozabileceği hem de kadroda teknik anlamda sıkıntı oluşabileceğini aktardığı dile getirildi.

Kamp sonrası

Öte yandan orta sahada Adem Ljajic gibi hücuma yatkın bir isim olduğunu da anımsatan Abdullah Avcı’nın formunu her geçen gün artıran Ricardo Quaresma gibi bir opsiyonu olduğunun da altını çizdi. 55 yaşındaki antrenör, daha çok sol bek, sağ bek ve orta saha transferlerine ağırlık vermek istiyor.

Bunun tam tersi olarak ise siyah-beyazlı yönetim forvet transferine sıcak bakıyor. Beşiktaşlı idareciler kamp dönemi bittikten sonra ağustos ayı içerisinde yeniden bir ‘golcü’ toplantısı yapmanın faydalı olacağı görüşünü taşıyor.

(Sabah)

BEŞİKTAŞ'A DORUKHAN MÜJDESİ!

Beşiktaş sonunda İtalya Serie A ekibi Udinese'nin Dorukhan Toköz inadını kırdı.

İtalyan kulübü uzun süredir siyah-beyazlıların genç yıldızını transfer etmek için yoğun bir çalışma içindeydi. Pazarlıklar 5 milyon avrodan başladı ancak siyah-beyazlı yönetim 10 milyon avroda direttikçe İtalya'nın siyah-beyazlı kulübü teklifini yavaş yavaş artırmaya başlamıştı. Udinese dün son hamlesini yaptı ve çok istediği Dorukhan için 8 milyon avroya çıktı. Beşiktaşlı idareciler bu teklifi de yetersiz bulduklarını bildirince İtalyanlar teşekkür ederek masadan kalktı. Udinese'nin dün yaşanan bu son gelişmelerin ardından Dorukhan Toköz defterini tamamen kapattığı öğrenildi. (Türkiye Gazetesi)

BEŞİKTAŞ'TA MARCELO SESLERİ

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın istediği sol stoper takviyesi Vitor Hugo ile gerçekleşecekti ancak son anda imzadan dönen transfer, gözleri yeni isimlere çevirdi.

Başkan Fikret Orman'ın "Üç tane iyi stoperimiz var" sözlerine rağmen Avcı, üç kulvarda yarışacak takım için bu bölgeye takviyenin şart olduğunu belirtti. Siyah-beyazlı yönetim, öncelikle Mirin'i satıp, bu bölge için hamle yapmak istiyor.

Gündemde ise yine tanıdık isimler yer alıyor. Kartal'ın eski yıldızı Marcelo Guedes'in Lyon'dan ayrılacağı yönünde haberler Fransa basınına yansırken yönetim 32 yaşındaki oyuncunun durumuna gözleri çevirdi.

Yönetimin elinde yer alan listedeki bir diğer isimse uzun süredir gündemde olan Mangala.

(Sabah)

FIORENTINA MEDEL İÇİN BASTIRIYOR

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen oyunculardan Medel'in hala bir kulüple anlaşamaması yönetimin canını sıkıyor. Marsilya'nın yaptığı teklifi reddeden Beşiktaş Yönetimi kara kara düşünürken imdada Fiorentina yetişti.

İtalyan kulübünün Şilili futbolcuyu mutlaka kadroya katmak istediği bu nedenle Beşiktaş'a bu hafta yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Kaynak: Takvim

FRANSA'DAN MIRIN'E TEKLİF

Fransa'nın Amiens Kulübü, Isimat Mirin için Beşiktaş'a 1 milyon Euro'luk teklif yaptı ve Siyah Beyazlı yönetimin bu teklifi kabul ettiği gelen bilgiler arasında.

Ortacizgi.com'un haberine göre; Fransız futbolcunun teklifi kabul etmesi durumunda Beşiktaş'tan ayrılmasına izin verilecek.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında PSV'den Beşiktaş'a transfer olan ve sözleşmesi 2022 yılında bitecek olan Mirin, siyah beyazlı formayla 14 karşılaşmaya çıktı.

KAGAWA MÜJDESİ

Japon futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund’un sportif direktörü Michael Zorc, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başarılı futbol adamı, “Kagawa’yı kadromuzda düşünmüyoruz. O gelecek sezon bizimle olmayacak” dedi. Bu gelişmelerin üzerine Beşiktaş’ın, 30 yaşındaki on numara için son bir kez daha devreye girebileceği bilgisine ulaşıldı.



