Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! Rosier olmazsa Guillard

Geçen sezon Portekiz ekibi Sporting Lisbon'dan kiralanan sağ bek Valentin Rosier, hem savunmada hem de hücumda gösterdiği yüksek performans ile şüphesiz şampiyonluğu getiren isimlerden biri olmuştu. Beşiktaş Yönetimi, şimdi ise 24 yaşındaki oyuncunun bonservisini almayı hedeflerken, diğer yandan da her türlü ihtimali düşünüyor. Siyah- Beyazlılar, bu yüzden Rosier için alternatif isim arayışlarını sürdürüyor. Tam da bu gelişmelerin yaşandığı sırada Kara Kartal'ın gündemine flaş bir isim geldi. Daha önce Cyle Larin'in takıma kazandırılmasında başrol oynayan, Beşiktaş'ın istikrar abidesi Atiba, Kanadalı vatandaşı Zachary Guillard'ı önerdi.





Düşük maliyetli

38 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Zachary Guillard’ın genç yaşı nedeniyle takıma büyük bir katkı verebileceğini belirti. Ayrıca ABD'de MLS Ligi ekiplerinden Montreal forması giyen 22 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda biteceği belirtilirken, maliyetinin bir hayli düşük olmasının beklendiği öğrenildi.

Laryea ile temaslar sürüyor

Atiba'nın bir diğer önerdiği isim de Richie Laryea'ydı. Tıpkı Guillard gibi MLS'te görev yapan ve Toronto'nun formasını giyen 26 yaşındaki oyuncu da Avrupa'ya gitmeyi bir hayli istiyor. Kanadalı futbolcu ile Beşiktaş arasında temasların halen sürdüğü öğrenildi.

Orhan Yıldırım



