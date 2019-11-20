Son dakika - Beşiktaş transfer haberleri - 20 Kasım Çarşamba

Beşiktaş’ta Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın “Burak Yılmaz’a yardımcı olabilecek bir forvet almayı düşünüyoruz” açıklaması sonrası gözler transfere çevrilirken, hedefteki isimlerin başında Albian Ajeti’nin olduğu ortaya çıktı. İşte son dakika 20 Kasım Çarşamba son dakika Beşiktaş transfer haberleri!

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN İLK TRANSFER HEDEFİ!

Siyah-Beyazlı yönetim West Ham United’da oynayan 22 yaşındaki Arnavutluk asıllı İsviçreli golcüyü araştırmaya başladığı belirtildi. Kartal, şartlarının uyması halinde İngiliz kulübünün kapısı çalıp transferi sonuçlandıracak.

Avcı’nın Ocak ayında alınmasına onay verdiği Ajeti, sezon başında 9 milyon euro karşılığında Basel’den West Ham’ın yolunu tuttu. Ada’da da bu sezon çok az şans bulan 22 yaşındaki golcünün tecrübe kazanması için bu teklife sıcak bakabileceği konuşuluyor. Kartal’ın hocasının şampiyonluk yarışı için Güven Yalçın ve Umut Nayir’i yetersiz görmesi nedeniyle Ajeti’nin olmaması durumunda rotanın St. Etienne’de bu sezon 2 maça çıkan ve gol atamayan Diony’ye çevirileceği öğrenildi.(Star)

BEŞİKTAŞ'A LENS'TEN KÖTÜ HABER!

Siyah-beyazlıların devre arası yollarını ayırmak istediği Jeremain Lens için ne arayan var ne soran! Geldiği günden bu yana eleştirilen tecrübeli oyuncunun ayrılığının önündeki en büyük problem maaşı.

Southampton'dan 4 milyon Euro'ya transfer edilen Lens, yıllık 2.2 milyon Euro kazanırken, yönetim bu rakamı fazla buluyor. Menajerine, 'bonservisinde kolaylık sağlayacağız' denilse de Hollandalı oyuncunun yüksek ücreti kulüpleri korkutuyor. Yönetim bu konuyu bir kez daha menajerine iletirken makul bir bonservis ile oyuncunun maaşından çekinen kulüpleri ikna etmesini istedi. (Sabah)

ADEM LJAJIC SÜRPRİZİ! 8 MİLYON EURO

Beşiktaş yönetimi kadroyu yenilemek için kaynak arayışını sürdürürken Adem Ljajic‘e gelen teklif yüreklere su serpti. Maliyetleri de azaltmak isteyen yönetimi rahatlatan ilk teklif Ljajic için geldi.

Bu sezon inişli çıkışlı performansı ile tartışılan 28 yaşındaki oyuncuya Abdullah Avcı da sahip çıkarak yeniden eski günlerine dönmesi için büyük çaba sarf ediyor. Sırbistan Milli Takımı’nda oynayan Boşnak futbolcunun performansının artışı ile birlikte transfer teklifleri de başladı.

Siyah-beyazlıların eski futbolcusu Alvaro Negredo’nun formasını giydiği Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Al- Nasr, 28 yaşındaki Ljajic için siyah-beyazlılara 8 milyon avro teklif etti.

Geçtiğimiz sezon 1.25 milyon avroya kiralık olarak kadroya katılan oyuncu için Haziran ayında ise Torino’ya 6 milyon 500 bin avro bonservis bedeli ödenmişti. Diaby’nin 10 numarada başarılı performansı sonrası geride kalan yıldız futbolcuya gelen teklife yönetim de sıcak bakıyor.

Siyah-beyazlı idareciler bonservis geliri elde ederek, öncelikle forvet ve kanat transferlerini hemen bitirmek istiyor.

LARIN'E TRANSFER TEKLİFİ

Beşiktaş’ın, 2.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Larin’in opsiyonunu Belçika ekibi kullanmazsa, ABD’ye gitmesi büyük ihtimal olarak ön plana çıktı.

Çünkü Montreal Impact’ın Teknik Direktörü Thierry Henry, Larin’in alınması için rapor verdi. Larin şu ana kadar Belçika ekibiyle çıktığı 16 resmi maçta 7 gol atıp, 6 da asist yapmayı başardı. (Akşam)

ABOUBAKAR'DAN TRANSFER İTİRAFI!

Sezon başında Beşiktaş’a transferi son anda gerçekleşmeyen Vincent Aboubakar, bu konuyla ilgili olarak suskunluğunu ilk kez bozdu. Ülkesi Kamerun’da yayın yapan Camfoot isimli haber sitesine konuşan Porto’lu yıldız golcü, Siyah-Beyazlılar’ın eski başkanı Fikret Orman’ı hedef aldı. 27 yaşındaki futbolcu, “Porto’dan ayrılacağım. Hayatımı Porto’da sonlandırmayacağım. Aslında geçen yaz Beşiktaş’ta olacaktım. Ancak başkanın bana karşı davranış şeklinden hoşlanmadım. Benim sağlık taramasına konu olma durumumla ilgili yanlış bilgiler verdi. İşin gerçeği Beşiktaş’ın finansal problemleri vardı ve belli maaşları ödeyemiyordu. Başkan hassas bir durumdaydı ve dürüst olmak gerekirse Türkiye’ye dönmek benim de planlarım içerisinde yer almıyordu” ifadelerini kullandı.

Kartal’ın gündeminde...

Dizindeki sakatlığını atlatmasının ardından sağlığına kavuştuğunu söyleyen Aboubakar, “Eğer şimdi burada milli takımdaysam, bu tamamen iyileştiğim içindir. Yaşadığım sakatlık biraz sabır ve biraz zaman isteyen bir sakatlıktı. Çünkü tendonlar ve çapraz bağlar kopmuştu. Şimdi antrenörlerim sakatlığın nüksetmesinden korkuyor olabilirler. Ancak şu an kendimi sahaya çıkmaya hazır hissediyorum. Ritmimi bulmaya ihtiyacım var. Bu da bir iki maç oynamakla olacak, sonrasında gerisi gelecektir” sözlerini sarf etti. Beşiktaş’ın ara transfer dönemindeki hedefleri arasında da yer alan başarılı oyuncunun, Porto’dan da ayrılık iznini aldığı öğrenildi.

’Takım arkadaşlarıma teşekkürler’

Kamerun Milli Takım kampında açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, “Sakatlığımın ardından oldukça zor zamanlar geçirdim. Ve bu esnada beklediğim kadar destek görmediğimi düşünüyorum. 1 haftadır Porto’yla çalışmalarımı sürdürüyordum. Ardından milli takıma katıldım. Çalışmalarıma devam ediyorum. Bana bu süreçte en büyük desteği veren Kamerunlu takım arkadaşlarıma teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

İŞTE EMRE KILINÇ İÇİN AYRILAN BÜTÇE!

İki sezondur bir türlü bekleneni veremeyen Lens’ten devre arasında kurtulmak isteyen Siyah-Beyazlılar bu boşluğu 25 yaşındaki genç sol kanat oyuncusu ile doldurmak istiyor.

Sivas ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre için Teknik Direktör Abdullah Avcı “Alınsın” raporu verdi.

Başkan Ahmet Nur Çebi, bu transferi bitirmek için 2 milyon euroyu gözden çıkardı. Emre bu sezon Sivas forması altında 10 maça çıkarken, 3 gol atıp 5 de asist yaptı. (Star)

GEDSON FERNANDES İÇİN GÖRÜŞME!

Ara transfer döneminde öncelikle forvet alacak olan Beşiktaş’ın, istenen şartların oluşması durumunda aynı zamanda geleceğe de yatırım olarak bir iki takviye daha yapabileceği öğrenildi.

Kartal’ın bu prensip doğrultusunda Benficalı Gedson Fernandes için girişimlerde bulunduğu öğrenildi. 20 yaşındaki oyuncu için Talisca formülünü işletecek olan Siyah-Beyazlılar’ın tarak kemiğindeki sakatlığının ardından forma şansı azalan oyuncu için 1.5 yıllık kiralama teklifi ile kapıyı çaldıkları ifade edildi.

Sadece 6 maçta oynayabildi

Ancak Beşiktaş bu kez daha uygun bir anlaşma yaparak satın alma opsiyonunu düşük tutmaya çalışacak. Talisca’da bu opsiyon yüksek olduğu için yıldız futbolcu elde tutulamamıştı. Beşiktaş yönetimi öncelikle genç futbolcunun menajeri ile ön görüşme yaptıktan sonra Benfica yönetimi ile temasa geçti. Görüşmelerin şimdilik olumlu yönde seyrettiği ve tarafların ocak ayında bir kez daha bir araya gelerek transferi bitirmeye çalışacağı kaydedildi. Fernandes bu sezon sadece 6 karşılaşmada forma şansı buldu. (Star)



