Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş'ta günlerdir takımdan ayrılacağı konuşulan Emirhan İlkhan transferinde düğüm çözüldü. Sezon başında sözleşmesi yenilenen genç futbolcu için Torino'nun devreye girdiği ve serbest kalma bedelini ödeyerek oyuncuyu kadrosuna katmak istediği yönünde gelişmeler vardı.

Beşiktaş, genç futbolcu ile yollarını ayırmak istemese de Emirhan'ın Avrupa'ya gitmek istemesi ve menajerinin devreye girmesi sonucunda kriz meydana geldi. Genç futbolcu, bu süreçte aktif rol oynamak istemediğini tüm süreci menajerinin yönettiğini dile getirdi.

Yapılan görüşmeler sonrasında Beşiktaş, Emirhan'ın gidişine onay verdi. Bu gelişmenin ardından İtalyan ekibi Torino, genç futbolcunun serbest kalma bedelini yatırdı ve Emirhan İlkhan Beşiktaş'la yollarını ayırdı. (Sabah)