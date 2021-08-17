Olympique Lyon'da teknik direktör Peter Bosz, sezona yapılan kötü başlangıcın faturasını eski Beşiktaşlı Marcelo'ya kesti. Lyon, geçtiğimiz Mart ayında sözleşmesini uzattığı Marcelo'yu kadro dışı bırakırken sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor.

Foot Mercato'nun haberine göre Lyon, Marcelo'nun sözleşmesini feshetme kararı aldı. Fesihin ana hatları henüz bilinmese de önümüzdeki birkaç gün içinde sonuca ulaşılacağı aktarılmakta.

Peter Bosz'un Marcelo'nun performansından memnun olmaması ayrılık kararındaki ana etken olarak gösterilse de Lyon'un resmi açıklamasında 3-0 kaybedilen Angers maçının sonrasında soyunma odasında arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketin kadro dışı kararına neden olduğu aktarılıyor.

Beşiktaş devreye giriyor!

Marcelo'nun eşi Tatiane Guedes, Lyon'daki durum sonrası Instagram'dan, "Bir sonraki durağımızın neresi olduğunu tahmin eden var mı? İpucu yok, çok basit" şeklinde bir paylaşım gerçekleştirdi. Sonrasında ise Tatiane Guedes, cevabın İstanbul olduğunu belirtti ve İstanbul'a geldikten sonra da Instagram Story üzerinden birçok paylaşım gerçekleştirdi.

NTV Spor'un haberine göre Beşiktaş, Lyon'un serbest bırakması durumunda Marcelo için devreye girmeye hazırlanıyor. Beşiktaş, bir süredir savunma hattına bir takviye gerçekleştirmeyi planlıyordu.