Beşiktaş , 7. transferini resmiyete kavuşturuyor. Demir Grup Sivaspor’un orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin, İstanbul’da sağlık kontrolünden geçecek.

Kerem Atakan Kesgin'in sözleşme detayları

21 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrolleri sonrası Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Siyah beyazlılar, Kerem için Demir Grup Sivasspor ’a 1.4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. 21 yaşındaki oyuncu Beşiktaş’ta yıllık 5 milyon TL ücret alacak.

Bucaspor altyapısında yetişen Kerem, 2017-2018 sezonunda 170 bin Euro bonservis bedeli ile Göztepe’ye transfer oldu.

2020-2021 sezonunda Sivasspor’a bedelsiz transfer olan Kerem, 3 sezonda toplam 36 maçta oynadı; 3 gol attı, 3 asist yaptı.

21 yaşındaki orta saha, geçen sezon ise Sivasspor’da 25 maçta forma giydi. (NTV Spor)



