Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Kaan Ayhan haftası...

Bu sezon peş peşe yaptığı transferlerle dönemin şampiyonu olan Kara Kartal, çalışmalarına devam ediyor. Hücum hattındaki operasyonunu tamamlamasının ardından gözünü savunmaya diken yönetim, İtalya Serie A ekibi Sassuolo’nun A Milli stoperi Kaan Ayhan’a da Beşiktaş forması giydirmek için geri sayımda... 26 yaşındaki futbolcuyla yapılan son görüşmede olumlu geri dönüş alan idareciler, bu transferi bu hafta içinde bitirmek istiyor. Sassuolo’nun önceki gün Hellas Verona’yla oynadığı karşılaşmaya 90. dakikada alınan Kaan, daha fazla şans bulmak ve Şampiyonlar Ligi’nde yer almak için Beşiktaş’a olumlu bakıyor.

Pazarlıklar kıran kırana...

Başarılı savunmacıyı ilk olarak kiralamak için girişimde bulunan ancak olumsuz yanıt alan Beşiktaş, 6 milyon Euro’luk bonservis talebinde bulunan İtalyan kulübüyle pazarlıklarını sürdürüyor. Bu bedeli olabildiğince aşağıya çekip taksitli ödeme formülüyle bu transferi bitirmeyi planlayan Kara Kartal, zaman geçirmeden Kaan’ı İstanbul’a getirmeyi hedefliyor.

Yalçın, işaret etmişti

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da önceki gün Gaziantep’le 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, isim vermeden Kaan Ayhan için yapılan çalışmaları anlatmıştı. Yalçın, “Yönetim çalışıyor. Tahminim 2 oyuncu daha alma planımız var. Bilmiyorum alabilir miyiz... Ekonomik durumlar, oyuncuların durumları nedir bilmiyorum. Transfer yapmak zorundayız. 1 Türk oyuncuya ihtiyacımız var” ifadelerini kullanmıştı.