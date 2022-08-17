Savunmaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş ’ın gündemine yeni bir isim geldi. Daha önce adı Galatasaray ile anılan ve İsveç Ligi ekiplerinden Djurgarden forması giyen İsak Hien’i Kara Kartal istiyor. Kulübüyle 1 yıllık kontratı kalan genç oyuncunun, ülke dışına çıkmak istediği ve takımda kalmaya sıcak bakmadığı öğrenildi. Özellikle 23 yaşındaki futbolcunun kontratı bitecek olması nedeniyle Djurgarden de çaresiz kaldı. İki taraf arasında pazarlıkların sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

Kulüpten cevap bekleniyor

İsveçli savunmacı için Beşiktaş’ın toplamda 2 milyon Euro bandında bir teklif yaptığı bildirildi. Ancak karşı taraftan 3.5 milyon Euro istendiği bilgisine ulaşıldı. Hâl böyle olunca Siyah-Beyazlı kulübün, 2 milyonun yanına bonusları ekleyeceği ve gerekirse de sonraki satıştan pay verebileceği edinilen bilgiler arasında yer aldı. Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda taraflar arasında pazarlıklar devam ederken, İsveç kulübünden gelecek cevap bekleniyor. Isak Hien için kulübün kapısını çalan oyuncu temsilcisi başarılı stopere Galatasaray’ın talip olup ünlüyüm sağlanmadığını belirtip, bu futbolcuyu size verelim teklifinde bulundu. Ismael transfere onay verdi. Temaslar başladı.