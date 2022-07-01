Beşiktaş transfer gündeminde yer alan isimlerden Fassnacht konusunda girişimlerini sürdürüyor. Teknik direktör Valerien Ismael’in alınmasını istediği İsviçre’li oyuncunun kulübü Young Boys’un 3 milyon Euro’luk bonservis isteğine karşın, 1.5 milyon Euro öneren Siyah-Beyazlılar’ın her iki kanat ve merkez ortada sahada oynayabilen 28 yaşındaki Fassnacht’ı ise ikna ettiği öğrenildi.

Takımından ayrılmak istiyor

Kulübüyle sözleşmesi önümüzdeki sezon bitecek olan oyuncuyla Beşiktaş Yönetimi’nin sezonluk 1.5 milyon Euro’ya anlaşmaya vardığı bildirildi. Sportif direktör Ceyhun Kazancı, Fassnacht’ın bonservis sorununu çözmeye çalışırken, İsviçreli oyuncunun takımdan ayrılmak istediğini Young Boys yönetimine iletmesi, Kartal’ın bu transferde elini güçlendiriyor.