Beşiktaş 'ta 10 sezondur başarıyla forma giyen Atiba Hutchinson'un Kara Kartal'daki sözleşmesi bu dönem itibarıyla sona ermişti. 39 yaşındaki ön liberoyla yola devam etmek için Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni sezonda uygulayacağı yabancı sınırı kuralının kesinleşmesini bekleyen yönetim, kararın açıklanması sonrası düğmeye bastı. TFF'nin yeni sezonda yabancı sayısını düşürmeyip ilk 11 için 8+3'te tutması sonrasında Siyah-Beyazlılar, Atiba'yla yola devam kararı aldı. İlerleyen yaşına rağmen kendisine çok iyi bakan ve geçen sezon 35 maça çıkıp 3 gol, 2 asistlik performans ortaya koyan deneyimli oyuncuyla, 27 Haziran'da başlayacak kamp öncesinde 1 yıllık yeni sözleşme imzalanması bekleniyor.

Son sezonu olacak

Kanada Milli Takımı’yla bu yıl Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılacak olan Atiba'nın, bu önemli heyecanı yaşaması sonrasında, sezon sonunda futbola nokta koyması planlanıyor. Başarılı oyuncunun, kramponlarını asması sonrasında Beşiktaş'ta teknik ekibe katılması bekleniyor.