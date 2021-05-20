Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den son dakika Salih Uçan açıklaması... Alanyaspor'la sözleşmesi sona eren ve 4 büyükleri peşine takan Salih Uçan'ın Siyah Beyazlı ekiple anlaşmaya vardığı futbol kamuoyunda yüksek sesle konuşulurken konu ilgili resmi açıklama geldi.

'Niyet var ama henüz anlaşma yok'

Salih Uçan'la ilgilendiklerini açıklayan Çebi, "Salih Uçan konusunda niyet var ama henüz anlaşma yok. Kafamızda geçen oyuncular arasında." diye konuştu.

Türk futbolunun 'altın' çocuklarından Salih Uçan, beklentilerin altında geçen yurt dışı kariyerinin ardından Alanyaspor formasıyla yeniden doğdu. Akdeniz ekibinin orta sahasının dinamosu olan ve 40 resmi maça çıkan Salih, Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasary ve Fenerbahçe'yi peşine taktı.











