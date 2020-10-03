Son dakika! Beşiktaş Nikola Kalinic için bastırıyor

Beşiktaş'ın Portekiz Ligi ekibi Sporting’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Valentin Rosier, önceki gece İstanbul’a gelmişti. 24 yaşındaki sağ bek, dün öğle saatlerinde sağlık kontrollerinden geçirildi. Tecrübeli futbolcu, testlerin ardından kulüp yetkilileriyle beraber önce Vodafone Park’a gitti, ardından Nevzat Demir Tesisleri’ni gezdi. Sonra yönetimle buluşup resmi imzaları atan Rosier, Beşiktaş’tan bir yıl için 800 bin Euro kazanacak.

Bonservisi için...

Geçen sezon Sporting’de 14 mücadeleye çıkan 1,75’lik futbolcunun, yarın Gençlerbirliği’yle oynanacak karşılaşmanın kadrosunda yer alması zor gözüküyor. Bugünden itibaren takımla çalışmalara başlaması beklenen Rosier’in, Milli maç arası sonrası Beşiktaş’ın Süper Lig’de 5. haftayı ‘bay’ geçmesi sebebiyle ilk maçına Ekim ayı sonundaki Denizlispor mücadelesiyle çıkması bekleniyor.

Valentin Rosier, Sporting’e geçen sezon Fransız ekibi Dijon’dan 5 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Beşiktaş’ın satın alma opsiyonu olmadan kiraladığı Roiser’ın performansından memnun kalması halinde sezon sonunda Portekiz ekibiyle pazarlık masasına oturabileceği kaydedildi.

Özel uçakla getirilecek

Forvet transferinde; Mario Balotelli, Mario Mandzukic, Ze Luis ve Oumar Niasse gibi isimlerle temas kuran ancak istediği sonucu alamayan Kara Kartal, son olarak Atletico Madrid’in Hırvat golcüsü Nikola Kalinic’in üzerine yoğunlaştı. 32 yaşındaki golcüyle maaş artı bonuslar olmak üzere 2.5 milyon Euro’ya anlaşma sağlayan yönetim, oyuncunun kulübüyle kalan 1 yıllık kontratını fesh etmesini bekliyor.

Menaceri aracılığıyla bu konudaki temaslarını sürdüren tecrübeli futbolcu, gelişmeleri ülkesi Hırvatistan’dan takip ediyor. Transfer döneminin bitimine artık saatler kala Atletico’yla bağlarını koparmayı hedefleyen Kalinic’in, bu işlemin resmen gerçekleşmesinin ardından özel uçakla Hırvatistan’dan İstanbul’a getirileceği belirtildi.