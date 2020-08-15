Son Dakika | Beşiktaş mı, Galatasaray mı? Son karar Mensah'ın...

Siyah beyazlılarla el sıkışan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı “Son haftalarda Mensah’ın kafası karışık. Çünkü sadece Türkiye değil Avrupa’dan da bir çok takımın transfer listesinde. Kararı Mensah’a bıraktık” dedi.

15 Ağustos 2020, Cumartesi 10:06 Son Güncelleme:
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Son Dakika | Beşiktaş mı, Galatasaray mı? Son karar Mensah'ın...

Beşiktaş, Galatasaray’ın da gündeminde yer alan Bernard Mensah için Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile anlaştı. Galatasaray’ın önce 1.3 milyon Euro’ya kiralayıp, sezon sonu beğenilmesi durumunda satın alma teklifi karşısında Mensah’ı bonservisle alma önerisi, Beşiktaş’ı transferde avantajlı konuma getirdi.

3 MiLYON EURO UZUN VADEDE ÖDENECEK

Beşiktaş’ın ‘uzun vadeli’ 3 milyon Euro luk teklifini kabul eden Berna Gözbaşı, son kararı Mensah’ın vereceğini söyledi. Gözbaşı, “Son haftalarda Mensah’ın kafası karışık. Çünkü sadece Türkiye değil Avrupa’dan da bir çok takımın transfer listesinde. Kararı kendisine bıraktık” dedi.

ELNENY iÇiN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR 

Öte yandan Beşiktaş, bu sezon kiralık oynattığı elneny’yi yeniden kiralamak için Arsenal ile görüşmelerini sürdürüyor. (Hürriyet)

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