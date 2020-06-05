Son dakika! Beşiktaş, Leroy Fer transferini bitirmek üzere

Beşiktaş’ın uzun süredir radarında olan Leroy Fer’den müjdeli haber geldi. Hollanda basınından Voetball Primeur’daki habere göre, Feyenoord forması giyen 30 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu, kulübünün yeni sözleşme önerisini kabul etmedi.

Bu doğrultuda tecrübeli oyuncunun, Kara Kartal’ın yıllık 1.5 milyon Euro net maaş ve 3 yıllık sözleşme önerisine sıcak baktığı bildirildi. Fer, bu sezon çıktığı 34 karşılaşmda 5 kez rakip fileleri havalandırırken, 2 de gol pası verdi.

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