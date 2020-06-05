Son dakika! Beşiktaş, Leroy Fer transferini bitirmek üzere

Son dakika haberi... Beşiktaş'ın transfer listesinde en üst sıralarda yer alan Leroy Fer, kulübünün yeni sözleşme önerisini kabul etmedi. Hollandalı futbolcunun Beşiktaş'ın yıllık 1.5 milyon Euro net maaş ve 3 yıllık sözleşme önerisine sıcak baktığı öğrenildi.

05 Haziran 2020, Cuma 08:00 Son Güncelleme:
- A +
Son dakika! Beşiktaş, Leroy Fer transferini bitirmek üzere

Beşiktaş’ın uzun süredir radarında olan Leroy Fer’den müjdeli haber geldi. Hollanda basınından Voetball Primeur’daki habere göre, Feyenoord forması giyen 30 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu, kulübünün yeni sözleşme önerisini kabul etmedi.

Bu doğrultuda tecrübeli oyuncunun, Kara Kartal’ın yıllık 1.5 milyon Euro net maaş ve 3 yıllık sözleşme önerisine sıcak baktığı bildirildi. Fer, bu sezon çıktığı 34 karşılaşmda 5 kez rakip fileleri havalandırırken, 2 de gol pası verdi.

İlgili Haberler
Beşiktaş, Hamza Barry ısrarını sürdürüyor


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...