Maçın hakemi Hüseyin Göçek, Tyler Boyd’un sakatlık yaşadığı pozisyonda maçı durdururken oyunu durdurduğu sırada top orta sahada olduğu için oradan tekrar başlattı ve topu Göztepe’li oyunculara verdi.

Ancak değişen oyun kuralları nedeniyle pozisyonu Boyd’un sakatlık yaşadığı yerden başlatması ve topu Beşiktaş’a vermesi gerekiyordu.

Bu pozisyon sonrasında Göztepe serbest vuruş kazanırken ilk yarının uzatma dakikalarında ikinci golü buldu.

Orta Çizgi'nin haberine göre; Beşiktaş yönetimi, yapılan bu kural hatası sonrasında harekete geçiyor.

Siyah beyazlıların, kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF’ye başvuracağı öğrenildi.