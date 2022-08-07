Son dakika! Beşiktaş ile Montero yol ayrımında

Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u Rachid Ghezzal'ın golüyle 1-0 yenmeyi başaran Beşiktaş 'ta son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Siyah-Beyazlılar'da Francisco Montero ile yollar ayrılabilir. Beşiktaş yönetimi, İspanyol oyuncunun menajerine, "Bu sezon yeteri kadar şans bulamayabilir. İsterse daha fazla oynayacağı bir yere gidebilir" dedi.

Montero'nun menajeri de bu gelişme sonrası oyuncusu için kiralık forma giyebileceği bir kulüp arayışına başladı.

Sabah







