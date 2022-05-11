Son dakika Beşiktaş haberi! Sörloth haftası...

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’d en kiralanan Michy Batshuayi’yle lig bitiminde yollarını ayıracak olan Siyah- Beyazlılar, ek olarak sözleşmesi bitecek Cyle Larin’le de vedalaşacak. Bu ikiliyle birlikte, yeni sözleşme görüşmeleri konusunda ilerleme kaydedilemeyen Güven Yalçın’la da ayrılık yaşanması bekleniyor. Hücum hattından 3 ismi kaybedecek olması sebebiyle forvet bölgesini güçlendirmek için çalışma başlatan Kara Kartal, uzun süredir görüşme trafiğinde bulunduğu Alexander Sörloth için temas trafiği hızlandırdı. Bu doğrultuda 26 yaşındaki futbolcunun menaceri Morten Wivestad'ı İstanbul'a davet eden Beşiktaş Yönetimi Norveçli golcünün temsilcisiyle yüz yüze görüşme yapacak.

Fenerbahçe de randevu aldı

Kiralık olarak forma giydiği Real Sociedad’ın 16 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmadığı tecrübeli futbolcuyu ilk yapılan temaslarda Türkiye’ye geri dönmeye ikna eden Beşiktaş, bu hafta transferde mesafe katetmeyi istiyor. Sezon sonunda La Liga’dan ayrılıp kulübü Leipzig’e dönecek olan Sörloth için 6 milyon Euro artı sonraki satıştan yüzde 50 pay teklifi masada bulunan Beşiktaş, oyuncunun menaceriyle el sıkışıp, sonrasında Alman ekibiyle son noktayı koymayı planlıyor. Beşiktaş’a ek olarak Fenerbahçe de Sörloth için girişimlerini sürdürüyor. Sarı- Lacivertli yönetimin de oyuncunun menaceri Morten Wivestad’la İstanbul’da görüşme yapmak için randevu aldığı bildirildi.

Norveç Milli Takımı oyuncusu Alexander Sörloth, Real Sociedad formasıyla toplam 41 mücadeleye çıkıp 7 gol ve 1 asistle oynadı.