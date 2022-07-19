Beklenen transferde sona gelindi, Beşiktaş İstanbulspor'dan stoper Emerecan Uzunhan'ı sonunda kadroya kattı. Yaklaşık 20 gün önce oyuncu ve kulübüyle prensipte anlaşan Siyah- Beyazlılar, Sarı-Siyahlı takımla ödeme takviminde yaşanan pürüzleri de giderdi ve transferi dün nokataladı.

İspanya'ya gidecek Kara Kartal'ın bu transfer karşılığında Sarı-Siyahlı kulübe 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ve sonraki satışta kardan yüzde 50 pay vereceği öğrenildi.









Beşiktaş kulübünü ikna ettikten sonra, Kartal'a imza atmak için bekleyen ve transfer süreci nedeniyle takımının sezon öncesi kampına katılmayan 21 yaşındaki oyuncuyla da 5 yıllık mukavele yaptı. Emrecan'ın Beşikaş'ın yarın başlayacak İspanya kampı kadrosunda yer alacağı bildirildi.

Gökmen Özcan