Son dakika Beşiktaş haberi! Cenk Tosun, FANATİK’e konuştu

Premier Lig ekibi Everton’daki kontratının sona ermesinin ardından Beşiktaş ’a geri dönen Cenk Tosun, Kara Kartal’ın önceki akşam Kayserispor karşılaşmasına damgasını vurmuştu. Yedek kulübesinden başladığı mücadeleye 77. dakikada Kartal Kayra Yılmaz’ın yerine dahil olan Cenk’in ilerleyen dakikalarda attığı gol, VAR’dan gelen kararın ardından iptal edilmişti. Bundan dolayı sinirlerine hakim olamayıp yoğun itirazdan dolayı hakem Ümit Öztürk’ten sarı kart gören Tosun, ilerleyen dakikalarda başka bir pozisyondan dolayı yine hakeme itiraz edince ikinci sarıdan kırmızı görüp uzatma dakikalarında oyundan atılmıştı. Tecrübeli futbolcu, maçın ardından FANATİK’e açıklamalarda bulundu.









‘Rekabet yoksa başarı da olmaz’

Yıldız oyuncu, “Kaybetmeye tahammülüm yok. Kenarda adeta kendi kendimi yedim! Saha içinde birinin kıvılcım yaratması gerekiyordu ben de ateşi yaktım. Attığım golde Saiss’in durumu tartışmalı. Hakem sanırım itirazdan attı. Atıldığım için üzgünüm ama kazandığımız için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı ateşlediğimi düşünüyorum” dedi. Cenk, Weghorst’un arkasında yedek başlaması için de “Birçok yıldız santrfor ile rekabet ettim. Bu her ikimizi de özellikle de takımı ileri taşır. Futbolda rekabet yoksa, başarı de gelmez” sözlerii sarf etti.

Orhan Yıldırım