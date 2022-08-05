Son dakika haberi: İstanbul'da gerçekleştirilen bir silahlı saldırıda Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Umut Tahir Güneş'in vurulduğu iddia edildi.

BEŞİKTAŞLI YÖNETİCİ BACAĞINDAN VURULDU İDDİASI

İstanbul Kemerburgaz'da ofisi bulunan Umut Tahir Güneş; iddialara göre 4 Ağustos Perşembe akşamı iş yerinden çıktıktan sonra aracıyla evine doğru giderken Kemerburgaz'da silahlı saldırıya uğradığı iddia edildi ve bacağından yaralandığı öne sürüldü.

"SALDIRI KEŞİFLE YAPILDI" İDDİASI...

İddialara göre; Umut Tahir Güneş hastaneye kaldırılarak tedavi edildi. Saldırıdan önce önce keşif yapan silahlı saldırgan; Umut Tahir Güneş'in geçiş yapacağı güzergaha pusu attı ve arabasıyla o noktadan geçen Umut Tahir Güneş'e ateş etti. Umut Tahir Güneş yaralanırken; silahlı saldırgan ise yol kenarında bulunan ormanlık alana doğru kaçarak kayıplara karıştı. Ormanlık alanda inceleme yapıldı. Olayı aydınlatmak üzere geniş kapsamlı çalışma başlatan İstanbul Emniyeti; olayı gerçekleştiren saldırganı yakalamak için inceleme başlattı.

GÜNEŞ'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili Umut Tahir Güneş açıklama yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Güneş, böyle bir olayın yaşanmadığı ve kendisinin gayet iyi durumda olduğunu söyledi. Güneş "Değerli arkadaşlarım, dostlarım merhaba. Vurulmuşum, yaralanmışım! Gerçek olsaydı dedikodusundan daha az can yakardı! Sağlıkla, muhabbetle kalın" ifadelerini kullandı.



