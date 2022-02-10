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Son dakika! Beşiktaş - Göztepe maçının VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu

Beşiktaş ile Göztepe arasındaki kupa maçında VAR hakemi olarak Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.

10 Şubat 2022, Perşembe 10:33 Son Güncelleme:
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Son dakika! Beşiktaş - Göztepe maçının VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu

Süper Lig’de lider Trabzonspor’un 20 puan gerisinde kalan Beşiktaş , gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Son 16'da İzmir ekibi Göztepe ile karşı karşıya gelecek olan Kara Kartal, çeyrek finale yükselmenin hesabını yapıyor. Fenerbahçe , Galatasaray , Başakşehir, Konyaspor gibi ekiplerin elendiği kupada sonuna kadar gitmek isteyen Siyah-Beyazlılar, geçtiğimiz sezon müzesine götürdüğü Türkiye Kupası’nda bu sene de mutlu sona ulaşmanın peşinde.

Mücadelenin VAR koltuğunda TFF'den yapılan açıklamaya göre; Yaşar Kemal Uğurlu oturacak. 

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Göztepe maçını Yasin Kol yönetecek. Bu akşam saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak.


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