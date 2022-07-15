Son dakika! Beşiktaş Emirhan Topçu ile anlaştı işte maliyeti

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş , diğer yandan transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Siyah-beyazlı takım bir oyuncunun transferinde daha önemli aşama kaydetti.

Beşiktaş yönetimi, Ceyhun Kazancı'nın basın toplantısında ismini verdiği gibi Emirhan Topçu'nun transferini bitiriyor. A Spor'da yer alan habere göre; siyah-beyazlı kulüp, genç stoper için Çaykur Rizespor 'la 16 milyon TL bonservis bedeli karşılığında anlaşmak üzere.

Ödeme planı üzerinde konuşulurken, kulüp yetkilileri pazar günü Emirhan Topçu ve temsilcisiyle görüşme yapacak ve resmi sözleşme imzalanacak. Mukavele süresi 3 sene olarak planlanıyor. (Skorer)