SON DAKİKA | Beşiktaş - Antalyaspor maçı oynanacak

Son dakika haberi...Antalyaspor'da 1 futbolcu ve 1 personelin virüs testi pozitif çıktı. FT Antalyaspor cumartesi günü oynanacak Beşiktaş maçı için İstanbul'a özel uçakla gidecek.

18 Eylül 2020, Cuma 22:25 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Beşiktaş - Antalyaspor maçı oynanacak

Süper Lig'in 2'nci haftasında yarın Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde bugün 15.00'te İstanbul'a hareket edecek olan Fraport TAV Antalyaspor kafilesi, Covid-19 testleri pozitif çıkan teknik heyet ve futbolcular ile sarsıldı. Birçok oyuncunun test sonucunun pozitif çıkması sonrasında uçuşu iptal eden Antalyaspor yönetimi; teknik heyet, kulüp personeli ve futbolcuları 2'nci bir teste soktu. Bu testin ardından sonuçlarda tutarsızlık olduğunu düşünen Antalyaspor heyeti, 3'üncü kez Covid-19 testi yaptırma kararı aldı. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ve Isparta Süleyman Demirel Hastanesi Laboratuvarı desteğiyle yapılan 3'üncü testlerin ardından kulüp, bir futbolcu ve bir personelde Covid-19 tespit edildiğini, bu isimlerin ise izolasyona alındığını açıkladı.

Fraport TAV Antalyaspor kafilesi, Beşiktaş maçı için bu gece İstanbul'a özel bir uçakla hareket edecek.

DHA

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