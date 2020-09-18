SON DAKİKA | Beşiktaş - Antalyaspor maçı oynanacak

Süper Lig'in 2'nci haftasında yarın Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde bugün 15.00'te İstanbul'a hareket edecek olan Fraport TAV Antalyaspor kafilesi, Covid-19 testleri pozitif çıkan teknik heyet ve futbolcular ile sarsıldı. Birçok oyuncunun test sonucunun pozitif çıkması sonrasında uçuşu iptal eden Antalyaspor yönetimi; teknik heyet, kulüp personeli ve futbolcuları 2'nci bir teste soktu. Bu testin ardından sonuçlarda tutarsızlık olduğunu düşünen Antalyaspor heyeti, 3'üncü kez Covid-19 testi yaptırma kararı aldı. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ve Isparta Süleyman Demirel Hastanesi Laboratuvarı desteğiyle yapılan 3'üncü testlerin ardından kulüp, bir futbolcu ve bir personelde Covid-19 tespit edildiğini, bu isimlerin ise izolasyona alındığını açıkladı.

Fraport TAV Antalyaspor kafilesi, Beşiktaş maçı için bu gece İstanbul'a özel bir uçakla hareket edecek.

DHA