Ocak ayı geride kalmış olmasına rağmen Beşiktaş'ta transfer bitmiyor. Siyah Beyazlılar, bu defa da kadın futbol takımına Mali'den bir takviye yaptı.

BBC'de yer alan habere göre Beşiktaş, Super Lionness takımında forma giyen 21 yaşındaki Aissata Traore'yi sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

Kariyerinde ilk defa denizaşırı bir ülkeye gittiği belirtilen Traore, ülkesinin 2018'de Afrika Uluslar Kupası'nda oynadığı tüm maçlarda forma giymişti.

Malili futbolcu, orta saha mevkiinde görev yapıyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler