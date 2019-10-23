Son dakika! Basın toplantısını silahla bastılar

Denizlispor yönetimi tam kadro olarak basının karşısına çıktı ve son günlerde yaşananlar ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. Toplantı devam ederken toplantı salonuna girmek isteyenler ile kulüp çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında bir kişinin belinde bulunan silahı çekmesi aynahaber.net kameralarına yansıdı. Kulüp binasından dışarı taşan arbede nedeni ile ile olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

ÜÇ GÖZALTI VAR

Olay yerine gelen emniyet güçleri 3 kişiyi göz altına aldı. Gözaltına alınanların Süleyman Urkay, Zafer Urkay ve Tuncay Berber olduğu öğrenilirken, şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

YÖNETİMDEN İLK AÇIKLAMA

Yöneticiler olayı soğuk kanlılık ile takip ederken, Urkay'ın emniyete götürüldüğü öğrenildi. Kulüp Başkanı Ali Çetin yaptığı ilk açıklamada “Yarası olan gocunuyor. Gerçekten üzücü bir durumu. Durumu kamuoyunun taktirine bırakıyoruz. Bu yaşanan olay beni ve yönetimimizi çok üzdü. Bu arkadaşımız yıllarca başkanlık yapmış birisi kendisine de hiç yakıştıramadık” dedi. (Aynahaber.net)