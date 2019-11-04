Başakşehir'de İrfan Can Kahveci şoku yaşanıyor. Milli futbolcu Alanyaspor ile oynanan maçta sakatlanmış ve 17. dakikada yerini Robinho'ya bırakmıştı. Yapılan kontrollerin ardından 24 yaşındaki futbolcunun sağ arka adalesinde kısmi yırtık ve kanama tespit edildi. Buna göre İrfan'ın en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Genç futbolcu Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

MİLLİ MAÇLARDA YOK

A Milli Takımı'nda vazgeçilmez isimlerinden birisi olan İrfan Can, sakatlığı nedeniyle Ay Yıldızlılar'ın 14 Kasım'da İzlanda ve 17 Kasım'da Andorra ile oynayacakları maçları da kaçıracak.

İrfan Can Kahveci'nin kaçıracağı maçlar:

Wolfsberger (7 Kasım 2019 Perşembe)

Ankaragücü (10 Kasım 2019 Pazar)

Galatasaray (22 Kasım 2019 Cuma)

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Başakşehir'in yaptığı açıklama şu şekilde:

Süper Lig'de Alanyaspor ile oynadığımız maçta sakatlanarak oyundan çıkarılan futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık ve kanama (ödem) tespit edilmiş olup, tedavi ve sahaya dönüş süresi en az 2 hafta olarak belirlenmiştir.



