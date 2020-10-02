SON DAKİKA | Başakşehir, Kalinic için harekete geçti

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda PSG, Manchester United ve Leipzig ile zorlu bir mücadeleye hazırlanan Başakşehir, kadrosunu güçlendirmek adına flaş bir isme yöneldi. Süper Lig'in son şampiyonu, Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alan Atletico Madrid'den Nikola Kalinic için devreye girdi.

AS'tan Özgür Sancar'ın haberine göre Başakşehir, Kalinic'e Beşiktaş'tan daha iyi bir teklif sunma hazırlığında. Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılarak UEFA'dan 15 milyon Euro düzeyinde bir gelir elde eden Başakşehir'in Kalinic'e talep ettiği 3 milyon Euro'nun üzerinde bir ücret ödeyebileceği aktarılmakta. Bu doğrultuda Başakşehir, oyuncunun menajeriyle ilk teması kurmuş durumda.

Lige 3'te 0 ile başlayan ve Şampiyonlar Ligi'nde çok zorlu bir gruba düşen Başakşehir, Kalinic ile hücum hattını güçlendirmeyi planlıyor. Süper Lig'in son şampiyonunun, daha önce Vincent Aboubakar ile anlaşma noktasına geldiği iddia edilmiş fakat sonrasında golcü oyuncu, Beşiktaş'a transfer olmuştu.