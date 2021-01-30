Süper Lig'de geçen sezon kulüp tarihinde bir ilk yaşayarak şampiyon olan Başakşehir'de şampiyonluğu getiren teknik direktör Okan Buruk ile bu sezonki kötü gidişat sonrasında dün yollar ayrılmıştı. Son olarak Trabzonspor ile oynanan Süper Kupa maçında mağlup olan Başakşehir, bu mağlubiyetin sonrasında yapılan görüşmelerle karşılıklı anlaşılarak yolları ayırma kararı aldı.

Bu gelişmelerin ardından İstanbul ekibi için gündeme gelen ilk isim Aykut Kocaman oldu. Tecrübeli teknik adam, Başakşehir'in kulüp binasına geldi. Başkan Göksel Gümüşdağ ve yöneticilerle görüşme gerçekleştiren Aykut Kocaman, bu görüşmeler sonrasında 1,5+1 yıllığına prensip olarak anlaştı.

BAŞAKŞEHİR RESMEN AÇIKLADI

Başakşehir, Aykut Kocaman'la prensip olarak anlaştıklarını şu ifadelerle açıkladı:

Kulübümüz, teknik direktör Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına varmıştır. Detaylı bilgiler, pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacaktır.

TESİSLERİ GEZDİ

Yapılan görüşmeler sonrasında Başakşehir ile anlaşma sağlayan Aykut Kocaman, Göksel Gümüşdağ ve yöneticilerle tesisleri gezdi. Daha sonra Kocaman, 16:00'da Başakşehir'in Hatayspor ile oynayacağı maçı takip edecek. Anlaşmanın kısa sürede açıklanması bekleniyor.

SON OLARAK KONYASPOR

Aykut Kocaman, Süper Lig'de son olarak Konyaspor'u çalıştırmıştı. Tecrübeli teknik adam, geçen sezonun devre arasında Anadolu ekibiyle yollarını ayırmıştı.