Hollandalı teknik adam Ronald Koeman ile yollarını ayıran ve Xavi'yi takımın başına getirmesi beklenen Barcelona'da teknik direktörlüğe geçici olarak Barcelona B'nin hocası Sergi Barjuan'ın getirildiği duyuruldu.

Üst üste alınan olumsuz sonuçların ardından Katalan ekibi dün gece itibariyle Koeman'ı görevden aldığını kamuoyuna duyurdu. Avrupa basınında yer alan haberlere göre Barcelona yönetimi takımın başına eski futbolcusu Xavi'yi getirmeyi istiyor. Hatta bazı haberlerde yer alan ifadelere göre Xavi ve Barcelona arasında anlaşma tamamlandığı yönündeydi.

Barcelona'dan yapılan açıklama ise kafaları karıştırdı. Katalan ekibi yaptığı açıklamada, Barcelona, B takımının teknik direktörü Sergi Barjuan'ın geçici teknik direktörlüğe getirildiğini duyurdu.







