SON DAKİKA | Barcelona, Lionel Messi ile anlaşma sağladı!

Barcelona'da Arjantinli süperstar Lionel Messi'nin sözleşmesi sona ermişti. Tarafların uzun süren görüşmeleri sonucunda prensip anlaşmasına varıldı.

İspanyol basınından Sport'un haberine göre Barcelona ile Messi arasında 5 yıllık bir anlaşma sağlandı. Özellikle ismi MLS ekiplerinden Inter Miami ile anılan Lionel Messi, bu anlaşma ile 5 yıl daha üst düzeyde Barcelona forması giyecek.

İndirimi kabul etti

Barcelona'nın mali tablosunda yaşadığı sıkıntılar nedeniyle Messi ile yeni sözleşmesinde bir indirim talebi vardı. Arjantinli yıldız, oldukça dikkat çekici bir indirime giderek mevcut maaşını %50 düşürmeyi kabul etti.

Messi'nin yeni sözleşmesi kapsamında serbest kalma ücreti ise 350 milyon Euro olacak.