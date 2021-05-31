SON DAKİKA | Barcelona, Agüero transferini resmen açıkladı

Katalan devi Barcelona, Manchester City ile sözleşmesi biten Arjantinli golcü Sergio Agüero'yu kadrosuna kattı. Resmi siteden yapılan açıklamada 32 yaşındaki golcü ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ve 100 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin olduğu belirtildi.

2006 yılında Independiente'den Atletico Madrid'e transfer olan Agüero, 2011'de 40 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Manchester City'ye geçiş yapmıştı. İngiliz ekibi ile toplamda 260 gol atan ve 74 asist yapan Agüero, 15 kez kupa sevinci yaşadı. City'nin tüm zamanlardaki en golcü oyuncusu ve Premier Lig'in en çok gol atmayı başaran oyuncusu olan Agüero, Barcelona ile anlaşarak 10 yıl sonra İspanya LaLiga'ya dönüş yaptı.

Bugün Agüero transferini duyuran Barcelona'nın yarın da Manchester City'den Eric Garcia'nın transferini duyurması bekleniyor.



