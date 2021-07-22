Süper Lig'de daha önce Osmanlıspor, Galatasaray , Trabzonspor ve Fatih Karagümrük'te oynayan, son olarak Al-Ain'de forma giyen Badou Ndiaye'nin yeni takımı belli oldu. İsmi birçok Süper Lig ekibi ile anılan 30 yaşındaki orta saha, Yunanistan temsilcisi Aris ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Badou Ndiaye, yeni takımında 17 numaralı formayı giyecek.

Osmanlıspor'da parladı, Stoke City'ye 16 milyon Euro'ya gitti

2015/2016'da Norveç ekibi Bodo'dan Osmanlıspor'a transfer olan Ndiaye, Başkent ekibinde sergilediği performans sonrası 9 milyon Euro'ya Galatasaray'a katıldı. 2017/2018 sezonunun devre arasında 16 milyon Euro bonservisle Stoke City'ye imza atan tecrübeli orta saha, ardından kiralık olarak Galatasaray'a geri döndü.

Galatasaray sonrası Trabzonspor ve Fatih Karagümrük formaları giyen Ndiaye, geçtiğimiz sezon Al-Ain'de 14 maça çıktı, 2 gol, 1 asistle skora katkı sağladı.