Avustralya Açık 2019'un tek erkekler şampiyonu, finalde dünya 2 numarası Rafael Nadal'ı 6-3, 6-2 ve 6-3'lük setlerle yenen 1 numara Novak Djokovic oldu.

Mücadeleye muhteşem bir başlangıç yapan Djokovic, ilk 3 oyunu sadece 1 puan kaybederek hanesine yazdırdı. Sırp tenisçi, yakaladığı servis kırma avantajını sonuna dek koruyarak açılış setini de 6-3'lük skorla hanesine yazdırdı.

Karşılıklı kazanılan servis oyunlarıyla başlayan ikinci sette de direksiyona geçmeyi başaran dünya 1 numarası, 2-1 geriye düştükten sonra oynanan 5 oyunun tamamını aldı ve 6-2'lik set sonrası kupanın bir ucundan tuttu.

Baştan sona üstün oynadığı mücadelenin üçüncü setinde rakibinin servisini iki kez daha kıran Novak, Rod Laver Arena'daki dev finalde 6-3'lük üçüncü set sonrası mutlu sona ulaşan taraf oldu.

Son derece tek taraflı geçen finalde tam 34 winner üreten erkekler tenisinin 1 numaralı ismi, sadece 9 basit hatayla oynadı. Nadal ise 21 doğrudan puana karşılık 28 basit hata yaparak adeta kendi sonunu hazırladı.

Bu sonuçla kariyerinin 15. Grand Slam kupasını kucaklayan Djokovic, Avustralya Açık'ta çıktığı 7. finalden de zaferle ayrılarak Roger Federer ve Roy Emerson'ı geride bıraktı ve turnuvayı en çok kazanan isim olarak tarihe geçti. Nole, toplamda da kariyerinin 73. tekler birinciliğine imza attı.

Melbourne Park'ın ev sahipliğindeki turnuvada ilk ve tek zaferini 2009 yılında elde eden Nadal ise sezonun ilk majör turnuvasını 4. kez finalde kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. İspanyol tenisçi, aktif tenis kariyerinde ilk kez bir Grand Slam finalini set alamadan ve rakibinin servis dahi kıramadan yitirdi.

İkili arasındaki 53. randevudan gülerek ayrılan Novak, ezeli rekabetteki üstünlüğünü de 28-25'e taşıdı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler