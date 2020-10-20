SON DAKİKA | Avrupa Premier Ligi kuruluyor

İngiliz devleri Liverpool ve Manchester United, Avrupa futbolunda çığır açacak yeni bir lig için görüşmelerini sürdürüyor. Sky News, 6 milyar Dolar'lık yatırım değerinde olması öngörülen ve Avrupa Premier Ligi olarak belirtilen yeni lig için İngiliz ekibinin görüşmeler yürüttüğünü açıkladı.

Avrupa Premier Ligi'nde İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'dan en az 12 takımın kurucu üye olarak yer almaları planlanıyor. Bu ligin başlangıcı için kağıt üzerinde 2022 tarihi öne çıkarken ligde 5 İngiliz kulübünün yer alması bekleniyor.

Dünya futbolunun yönetim organı FIFA'nın da yürütülen Avrupa Premier Ligi için görüşmelerde olduğu bildirildi.

Wall Street devi JP Morgan'ın Avrupa Premier Ligi'nin kurulumu adına 6 milyar Dolar'lık bir kredi finansmanı sağlamak için görüşmeler yürüttüğü belirtilirken ligin gelecekteki yayın haklarının da bu yatırım bedelini geri ödeyeceği ifade ediliyor.

Onaylanması durumunda planlanan yeni ligin dünyanın en yüksek kazanç sağlayan futbol organizasyonu olması bekleniyor. 18 takımlı normal lig formatında oynanması planlanırken sonrasında ise şampiyonu belirleyecek bir eleme etabının oynanması planlanıyor. Bu etap sonunda şampiyonluğa ulaşan takımın ise her yıl yüz milyonlarca Pound'luk bir gelir elde edeceği aktarılıyor.

FIFA görüşmelere dahil olsa da UEFA için durum farklı. Avrupa'nın futbol yönetimi, bu ligin Şampiyonlar Ligi'nin yerini almasından endişe duyuyor. UEFA'nın bu noktada destek verip vermediği henüz bilinmiyor.