Fenerbahçe'nin transferi bitirmek üzere olduğu Mesut Özil ile ilgili Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'dan açıklama geldi. Arteta Premier Lig'de oynayacakları Newcastle United maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında Mesut Özil ile ilgili gelen soruya da yanıt verdi.

İşte Arteta'nın açıklamaları:

Mikel Arteta, Arsenal'in Mesut Özil’in geleceğine dahil olan tüm taraflar için en iyi ve doğru çözümü sağlamak için çok çalıştığını söyledi.

"Açıkçası ne olacağını bilmiyorum. Ama artık diğer kulüplerle pazarlık yapmakta özgür"

"Yakın gelecekte kendisi için en iyi durumun ne olduğuna karar vereceğiz. Elbette oyuncu ve menajeriyle herkes için en iyi çözümü bulmaya çalışacağız"

"Bence her oyuncu futbol oynamak istiyor. Bu yüzden bu mesleği seçtik. Bu işi yapabildiğimiz için çok şanslıyız. Oynamayan her oyuncu için zor bir durum"

"Önümüzdeki birkaç gün içinde ne olacağına karar vereceğimizi söyleyebilirim"

"Mesut ve geleceği için kulüp için en iyi durum buysa gerçekleşecek. Aksi takdirde oyuncu burada kalacak"