Sezon başında olduğu gibi devre arası transfer döneminin de hızlı takımı olan Fenerbahçe'de transfer konusunda yine sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertli takım ile transfer döneminde adı geçen Yunan savunma oyuncusu Sokratis Papastathopoulos için Arsenal'den flaş karar geldi.

Arsenal'in 32 yaşındaki futbolcu ile sözleşmesini feshetti. Kulüpten resmi açıklama geldi. Sokratis Papastathopulos, tıpkı Mesut Özil gibi Arsenal'de Mikel Arteta tarafından kadro dışı bırakılmış ve bu sezon hiç forma şansı bulamamıştı.









Yunan futbolcuyla Fenerbahçe'nin dışında İtalya'dan Genoa ve İspanya'dan Real Betis takımlarının da ilgilendiği kaydediliyordu.

Fenerbahçe'nin Sokratis ile büyük oranda anlaştığı ve sarı lacivertlilerin tecrübeli savunmacının Arsenal ile sözleşmesini feshetmesini beklediği iddia ediliyordu.

Mesut Özil ile yakın arkadaş

Arsenal'de Mesut Özil ile birlikte oynayan Yunan futbolcunun Mesut ile yakın arkadaş olduğu biliniyor.

Tecrübeli futbolcu, Mesut Özil'in Arsenal'den ayrılmasının ardından Instagram hesabından Mesut ile olduğu bir fotoğrafı paylaşıp ''Seni tanıyıp seninle birlikte oynamak benim için büyük bir zevkti kardeşim. Gelecek için sana bol şans ve en iyi dileklerimi iletiyorum.'' sözlerini kullanmıştı.

2018 yılında 16 milyon euroya Borussia Dortmund'dan transfer edilen Sokratis, 90 kez Yunanistan Milli Takımı'nda forma giymişti.





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