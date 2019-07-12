SON DAKİKA! Antoine Griezmann transferinde şok gelişme!

La Liga devi Barcelona, bugün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Antoine Griezmann'ı 120 milyon euro karşılığında renklerine bağladığını duyurmuştu. Katalan kulübünün transferi resmen duyurmasının ardından Atletico Madrid'in yayımladığı bildiri ise bir anda ortalığı karıştırdı.

Madrid ekibi, Fransız santrforun avukatının bugün La Liga'nın ofisine giderek 120 milyon euroluk bir ödeme gerçekleştirdiğini ancak Griezmann'ın Barcelona'yla anlaştığı tarihte serbest kalma bedelinin 200 milyon euro olduğunu ve daha sonra 120 milyon euro'ya düşürüldüğünü öne sürerek konuyu yargıya taşıyacağını belirtti.

Aynı hafta içinde ikinci kriz!

Kırmızı Beyazlı kulüp, geçtiğimiz hafta ise 28 yaşındaki futbolcunun serbest kalma bedelinin ödenmesinde yaşanan gecikme nedeniyle transferin askıya alındığını ilan etmişti. Hem Griezmann'ı hem de Barça'yı sert bir dille eleştiren Atletico, söz konusu açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kulübümüz hem Griezmann hem de Barcelona'nın tavrını asla kabul etmemektir. Barcelona kulübünün Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'la karşılaştığımız ve La Liga şampiyonluğu için mücadele ettiğimiz bir dönemde oyuncumuzu olan kontratını ihlal etmeye kışkırtmasının sportif dürüstlüğe sığmadığını ve hem kulübümüz hem de milyonlarca taraftarına zarar verdiğini belirtmek isteriz."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler