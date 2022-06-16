Süper Lig 'in son şampiyonu Trabzonspor 'da hareketli saatler yaşanıyor. Transferde bu sabah şov yapan Karadeniz ekibinde bir de ayrılık yaşandı. Yıldız futbolcu Anthony Nwakaeme, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bordo Mavili ekipten ayrıldığını açıkladı.









Nwakaeme bu sezon Trabzonspor formasıyla 36 maça çıktı ve 15 gol, 11 asistlik performansa imza attı. Kariyeri boyunca da Trabzonspor formasıyla 145 maça çıkan tecrübeli kanat futbolcusu Bordo Mavili formayla 47 gol, 40 asist yapmayı başardı.

33 yaşındaki Nijeryalı futbolcu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Trabzonspor taraftarları; beni, sizinle karşı karşıya getiriyorlar. Böylece ayrılan benmişim gibi görünecek. Birlikte tarih yazdık ve yaşadığımız her şeyi sonsuza kadar hatırlayacağım."