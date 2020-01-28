SON DAKİKA | Ankaragücü'nde yasak kalktı, transferde gaza basıldı

Son Dakika haberi... Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Ankaragücü, transfer yasağını kaldırdı ve 3 transfer birden yaptı.

28 Ocak 2020, Salı 14:50 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Ankaragücü'nde yasak kalktı, transferde gaza basıldı

MKE Ankaragücü'nde transfer yasağı kalktı. Başkent ekibi yasağın kalmasıyla BB Erzurumspor'dan Rashad Muhammed, Venezuelalı forvet Eduard Bello ile Medipol Başakşehir'den Gökhan İnler ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.

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