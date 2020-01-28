MKE Ankaragücü'nde transfer yasağı kalktı. Başkent ekibi yasağın kalmasıyla BB Erzurumspor'dan Rashad Muhammed, Venezuelalı forvet Eduard Bello ile Medipol Başakşehir'den Gökhan İnler ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.
Beinsports
MKE Ankaragücü'nde transfer yasağı kalktı. Başkent ekibi yasağın kalmasıyla BB Erzurumspor'dan Rashad Muhammed, Venezuelalı forvet Eduard Bello ile Medipol Başakşehir'den Gökhan İnler ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.
Beinsports
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR