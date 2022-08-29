Son Dakika | Ankaragücü, Ömer Erdoğan ile sözleşme imzaladı

Fatih Karagümrük yenilgisi sonrası görevini bırakan Mustafa Dalcı'nın istifasını kabul eden Ankaragücü, Hatayspor'dan ayrıldıktan sonra bir takımda çalışmayan Ömer Erdoğan ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

ANKARAGÜCÜ'NÜN SIRADAKİ MAÇI BEŞİKTAŞ İLE

Süper Lig'in yeni takımlarından olan Ankaragücü, ilk 3 maçında sadece 1 puan elde edebilmişti. İlk maçında Konyaspor'la berabere kalan Ankara ekibi, sonraki 2 maçında Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'e mağlup oldu. Sarı-Lacivertliler, gelecek hafta Beşiktaş 'ı konuk edecek.

ÖMER ERDOĞAN, HATAYSPOR İLE 2020/21 SEZONUNU 6. SIRADA TAMAMLADI

Futbolculuk kariyerinde Erzurumspor, Diyarbakırspor, Galatasaray , Malatyaspor ve Bursaspor formaları giyen, Yeşil-Beyazlı ekipte Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Ömer Erdoğan, genç yaşta başladığı teknik direktörlükte de başarılı oldu.

2019/20 sezonunda Karagümrük'te görev alan Erdoğan, son 2 sezonda ise Hatayspor'u çalıştırdı. Güney ekibi, genç teknik adam yönetiminde 2020/21 sezonunu 6. sırada tamamlamıştı.

Yakup Çınar







