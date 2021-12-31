Süper Lig 'de flaş bir transfer hamlesi resmiyet kazandı. Kayserispor, Fatih Karagümrük'ün İtalyan yıldızı Andrea Bertolacci'yi kadrosuna kattı.

Fatih Karagümrük tarafından transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüze değerli hizmetlerde bulunan Andrea Bertolacci’ye teşekkür eder, yeni kulübü Kayserispor’da başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon Süper Lig'de Karagümrük formasıyla 15 maça çıkan İtalyan oyuncu; 7 gol, 1 asistlik hücum katkısı sağlamıştı.

İtalya kariyerinde Roma, Lecce, Genoa, Milan, Sampdoria gibi önemli takımların formalarını giyen Andrea Bertolacci, geçtiğimiz sezonun ortasında bonservis bedeli olmadan Karagümrük'e transfer olmuştu. 2015'te Roma'dan transferi adına Milan'ın 21 milyon Euro bonservis bedeli ödediği Bertolacci, 5 kez de İtalya Millî Takımı forması giymişti.