Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, flaş bir transfere imza attı. Anadolu Efes, NBA'de son olarak Brooklyn Nets forması giyen Dzanan Musa ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Henüz 21 yaşında olan Musa, 2018 NBA Draftı'nda ilk tur 29. sırada Brooklyn Nets tarafından seçilmişti. Bosna-Hersekli oyuncu 2 sezon Brooklyn forması giyerken yeni sezon öncesi Detroit Pistons'a takas oldu. 21 Aralık 2020'de ise Detroit Pistons tarafından serbest bırakılan Dzanan Musa, Avrupa'ya dönmeye karar vermişti.

2015'te Bosna-Hersek 16 Yaş Altı Milli Takımı'nı Avrupa şampiyonluğuna taşıyan Dzanan Musa; 23.3 sayı, 9 ribaunt, 6.3 asist ortalamaları ile oynamıştı. Avrupa'nın en önemli genç yeteneklerinden biri olarak gösterilen Musa'nın yeni takımı Anadolu Efes oldu.