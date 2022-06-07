Son dakika! Anadolu Efes, Clyburn transferini resmen açıkladı
THY EuroLeague'de 2 kez üst üste şampiyon olan Anadolu Efes, 5 sezon boyunca CSKA Moskova forması giyen Will Clyburn transferini duyurdu. Lacivert-beyazlılar, Clyburn ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
THY EuroLeague'de 2 kez üst üste şampiyon olan Anadolu Efes, 5 sezon boyunca CSKA Moskova forması giyen Will Clyburn transferini duyurdu. Lacivert-beyazlılar, Clyburn ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Yıldız oyuncu İstanbul'a gelişini paylaşmış ve taraftarları heyecanlandırmıştı. Böylece transfer de resmiyet kazandı.
https://twitter.com/fanatik_basket/status/1534079522798284802
Clyburn'ün kariyeri
Bir dönem ülkemizde Darüşşafaka forması da giyen ABD’li yıldız, 2016-17 sezonunda 13 sayı ve 5.1 ribaund ortalamalarıyla mücadele etmişti. Yakaladığı bu çıkışın ardından EuroLeague’in dev ekiplerinden CSKA Moskova’nın ilgisini çeken Clyburn, Rusya ekibiyle geçirdiği 5 sezonda Avrupa basketbolunun en büyük yıldızlarından biri haline gelmeyi başardı. 2021-22 EuroLeague sezonunda 14.9 sayı, 5.2 ribaund ve 1.7 asist ortalamalarıyla mücadele eden Will Clyburn, CSKA Moskova’da geçirdiği 5 yılda 1 de EuroLeague şampiyonluğu kazandı. 2019 yılının Final Four’unda CSKA Moskova’nın temsilcimiz Anadolu Efes‘i 91-83 mağlup ettiği finali 20 sayı ve 5 ribaundla tamamlayan ABD’li yıldız, Final Four’un en değerli oyuncusu ödülüne de layık görülmüştü.
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