Son dakika haberi: Denizlispor-Fenerbahçe maçı sonrası konuk ekibin başkanı Ali Koç'tan sürpriz bir açıklama geldi. Karılaşmalar sonrası kameralara konuşmamaya çalışan Koç, Denizli'de sürpriz şekilde mikrofonlara konuştu.

Ali Koç, şu sözleri sarfetti: "Esasen baktığınızda ortada bir maçtı. Allah'a şükür kazandık. İhtiyacımız vardı bu galibiyete."

"Artık birkaç vites daha artırmak lazım ama önemli olan kazanmaktı. İdeal kadromuz daha sağlıklı oynadığı sürece ritmimizi artıracağımızı düşünüşorum."

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