Son dakika! Akdeniz’de korkutan şiddetli deprem! Yunanistan’da büyük panik
Son dakika deprem haberi. Son günlerde yaşanan deprem hareketliliğine bir yenisi daha eklendi ve Yunanistan’dan deprem haberi geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Akdeniz'de Girit Adası açıklarında saat 15.51'de 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Bölgede çok sayıda artçı sarsıntı meydana geliyor. 6.4'lük sarsıntının ardından aynı noktada saat 16.01'de büyüklüğü 4.4 olarak ölçülen bir deprem daha meydana geldi.
Akdeniz'de Girit'in güneyinde 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 15.51'de gerçekleşen deprem, Girit Adası'nda şiddetli bir şekilde hissedildi. Sarsıntının ardından herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmediği ifade edildi.
AFAD'ın geçtiği verilere göre depremin derinliği 6.65 kilometre olarak ölçüldü.
Depremin derinliği 10 kilometre olarak hesaplandı. Sarsıntı Girit'ten şiddetli bir şekilde hissedildi. İnsanlar arasında ciddi panik yaşandığı belirtiliyor.