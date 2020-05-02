Akdeniz'de Girit'in güneyinde 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 15.51'de gerçekleşen deprem, Girit Adası'nda şiddetli bir şekilde hissedildi. Sarsıntının ardından herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmediği ifade edildi.

AFAD'ın geçtiği verilere göre depremin derinliği 6.65 kilometre olarak ölçüldü.

Depremin derinliği 10 kilometre olarak hesaplandı. Sarsıntı Girit'ten şiddetli bir şekilde hissedildi. İnsanlar arasında ciddi panik yaşandığı belirtiliyor.



