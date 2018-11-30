Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı geçen günlerde Silivri Adliyesi'nde tek celsede boşanmıştı.

Zeynep Yılmaz'ın Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanmasıyla ilgili ne açıklama yapacağı merak konusu olmuştu.

Zeynep Yılmaz, Instastory'den şu açıklamayı yaptı:

''Sustuğum halde söylediğim iddia edilen hayali cümlelerden, bana atıf yapılan haberlerden, sosyal medyada gerek işimle gerekse güncel yaşamımla alakalı yaptığım paylaşımlardan bir gönderme aranmasından, her insan gibi mutluysam gülmemden, üzgünsem somurtmamdan anlamlar çıkarılmasından yoruldum.

Gündemdeki konularla ilgili hiçbir açıklama yapmadım, yorumda bulunmadım ve bulunmayacağım. Acun çocuklarımın babasıdır. Onun mutlu olması kızlarımız için önemlidir. Başka da söyleyeceğim bir şey yoktur. Herkesin buna saygı duyması ve anlayışlı olmasını rica ederim.''