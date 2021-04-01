Afrika Uluslar Kupası 2021 Elemeleri D Grubu’nda Gabon’un Demokratik Kongo Cumhuriyetini konuk ettiği karşılaşmada attığı golle takımının 3 puanı almasında önemli bir rol oynadıktan sonra koronavirüs testi pozitif çıkan Aaron Boupendza'dan Hatayspor'a müjdeli haber geldi. Süper Lig'in gol kralının yapılan son testte negatife döndüğü açıklandı.

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Aaron Boupendza Galatasaray maçında oynayacak mı?

A Spor'a konuşan Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, yarın Türkiye'ye gelecek olan Boupendza'nın Galatasaray maçında forma giyebileceğini belirtti ve "Aaron Boupendza'nın koronavirüs testi negatif çıktı. 12-13 saat yolculuk sonrası Cuma gecesi gelecek. Galatasaray maçında oynayıp oynamayacağına teknik heyet karar verecek." dedi.

Aaron Boupendza, Hatayspor forması ile bu sezon çıktığı 26 Süper Lig maçında 18 gole imza atarak ‘Gol Krallığı’ listesinde zirvede yer alıyor.

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