Porto'da yaşadığı ciddi sakatlık sonrası forvet rotasyonunda geri plana düşen Vincent Aboubakar, bu yaz takımdan ayrılmaya hazırlanırken yeni rotasının Türkiye olduğu aktarıldı. Kamerunlu oyuncunun, kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediği aktarılırken menajerlerinin de görüşmeler adına Türkiye'de oldukları belirtildi. Aboubakar'ın temsilcilerinin Türkiye'de Alanyaspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile görüşmeler yürüttükleri de aktarıldı.

A Bola'nın haberine göre Porto'da yaşadığı sakatlık sonrası forvet rotasyonunda Marega, Tiquinho ve Ze Luis'in arkasına düşen Vincent Aboubakar, Porto ile devam eden sözleşmesine rağmen takımdan ayrılmaya kararlı. Oyuncunun menajerlerinin yeni bir meydan okuma adına Portekiz ekibi ile görüştükleri aktarıldı. Hatta Kamerunlu oyuncunun menajerlerinin, yeni görüşmeler adına Türkiye'de oldukları belirtildi.

Türkiye'de transfer görüşmelerini sürdüren Aboubakar'ın temsilcilerinin Süper Lig ekipleri Alanyaspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile temaslarda bulundukları aktarıldı. Belirtilen ekiplerin, transfer adına şartları sordukları belirtilirken Porto'nun da maaş yükünden kurtulmak istediği oyuncunun yeni adresinin daha önce oldukça başarılı bir performans sergilediği Türkiye olması bekleniyor. 28 yaşındaki forvet, 2016-17 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş forması giymişti.