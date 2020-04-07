Galatasaray'da başkan yardımcısı Yusuf Günay ve teknik direktör Fatih Terim'le beraber corona virüse yakalandığı tespit edilen Abdürrahim Albayrak'tan iyi haber geldi.

Albayrak'ın son yapılan corona virüs testi negatif çıktı. Son olarak önceki hafta Abdürrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da corona virüsü yendiği açıklanmıştı. 3 kişinin corona virüse yakalandığı Albayrak ailesinde Abdürrahim Albayrak'ın ve oğlundan iyi haber gelirken, Şükran Albayrak'la ilgili henüz bir gelişme yok.

Galatasaray'da ise corona virüs teşhisi konan 3 isimden 2'si olan Abdürrahim Albayrak ve Yusuf Günay, virüsten kurtulmuş oldu. Tedavisi evde devam eden Fatih Terim ise henüz yeni test yaptırıp yaptırmadığıyla ilgili bir bilgi paylaşmadı. Terim'in corona virüs teşhisi 23 Mart'ta konmuştu ve bugün 15. günü.

Albayrak geçtiğimiz günlerde sağlık çalışanları ile fotoğraf paylaşmıştı...



