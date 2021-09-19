Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu, Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından geçtiğimiz günlerde görüşme gerçekleştirmek için İstanbul'a getirdiği teknik direktör Stefan Kuntz'u A Milli Futbol Takımı'nın başına getirdiğini açıkladı. TFF, 20 Eylül Pazartesi günü saat 15:00'te Alman teknik adama Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde imza töreni düzenleyeceklerini belirtti.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TFF Yönetim Kurulumuz, A Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Stefan Kuntz ile anlaşmıştır.

İmza töreni 20 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecektir.

Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz.