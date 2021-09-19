MENÜ

SON DAKİKA! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu, teknik direktör Stefan Kuntz'u A Milli Futbol Takımı'nın başına getirdiğini açıkladı.

19 Eylül 2021, Pazar 16:06 Son Güncelleme:
- A +
SON DAKİKA! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu, Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından geçtiğimiz günlerde görüşme gerçekleştirmek için İstanbul'a getirdiği teknik direktör Stefan Kuntz'u A Milli Futbol Takımı'nın başına getirdiğini açıkladı. TFF, 20 Eylül Pazartesi günü saat 15:00'te Alman teknik adama Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde imza töreni düzenleyeceklerini belirtti.

İlgili Haberler
A Milli Takım’ın yeni hocası olması beklenen eski Beşiktaşlı Kuntz kimdir?

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TFF Yönetim Kurulumuz, A Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Stefan Kuntz ile anlaşmıştır.

İmza töreni 20 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecektir. 

Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...